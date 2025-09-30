Donna uccisa nel beneventano il marito bloccato a Campobasso Morto anche uno dei due figli Ferita la figlia
L'articolo Donna uccisa nel beneventano, il marito bloccato a Campobasso. Morto anche uno dei due figli Ferita la figlia proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: donna - uccisa
Marotta (Pesaro Urbino), entra in casa durante una festa di compleanno e spara: uccisa una donna
Donna uccisa a Castellina in Chianti, il giallo s'infittisce. Probabile movente economico
Donna precipitata dal balcone. La Procura: “Uccisa dal compagno. L’omicidio fu preterintenzionale”
Donna uccisa nel beneventano: i #carabinieri fermano il marito nelle campagne di #Campobasso. I due figli che erano in sua compagnia: uno è morto e l’altra è in fin di vita. #Tg1 - X Vai su X
Donna uccisa a #Paupisi (#Benevento): Ricercato il marito il marito Salvatore Ocone. Irreperibili anche i due figli minorenni della coppia. Qualcuno ha informazioni utili alle ricerche dei Carabinieri? - facebook.com Vai su Facebook
Donna uccisa a colpi di pietra nel Beneventano, marito in fuga - Una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Come scrive ansa.it
Donna uccisa a colpi di pietra in provincia di Benevento, fermato il marito. I figli in auto, uno è morto - L'aggressione a Paupisi, la vittima è stata colpita in testa. Segnala ansa.it