Donna uccisa nel beneventano il marito bloccato a Campobasso Morto anche un figlio Ferita la figlia è gravissima
Dopo alcune ore di fuga è stato individuato e fermato a Campobasso il 58enne Salvatore Ocone accusato di avere ucciso la moglie di 49, Elisabetta Polcino, a colpi di pietra. Il femminicidio di Paupisi, terribile di per sé, rischia di non essere stato l’unico assassinio. È stato infatti trovato morto nell’auto della fuga Cosimo, il figlio quindicenne della coppia (tuttora da dettagliare la causa del decesso) mentre la figlia di 16 anni è ferita ed è in rianimazione. L'articolo Donna uccisa nel beneventano, il marito bloccato a Campobasso. Morto anche un figlio Ferita la figlia, è gravissima proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
