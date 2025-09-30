Donna uccisa dal marito a colpi di pietra nel Beneventano | paura per i figli scomparsi indagini in corso
Una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra in strada a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Secondo le prime informazioni dei carabinieri, l’autore del femminicidio sarebbe il marito, Salvatore Ocone, che avrebbe colpito la donna alla testa al culmine di una lite. L’uomo al momento è in fuga. «Oltre al marito della vittima, sono irreperibili anche i figli. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: donna - uccisa
Marotta (Pesaro Urbino), entra in casa durante una festa di compleanno e spara: uccisa una donna
Donna uccisa a Castellina in Chianti, il giallo s'infittisce. Probabile movente economico
Donna precipitata dal balcone. La Procura: “Uccisa dal compagno. L’omicidio fu preterintenzionale”
#NEWS - #Femminicidio a #Paupisi (#Benevento): una donna uccisa, il marito è in fuga. Due figli minorenni irreperibili. #ElisaPolcino, 49 anni, è stata colpita alla testa, non si sa se con una pietra o altro, e secondo le prime informazioni a ucciderla sarebbe s - X Vai su X
Tg2. . #Femminicidio nel beneventano. Una donna è stata uccisa in casa a colpi di pietra dal marito. Ricercato il cinquattottenne. Si cercano anche 2 dei 3 figli. Al #Tg2Rai ore 13,00 #30settembre - facebook.com Vai su Facebook
FLASH: Donna uccisa brutalmente a colpi di pietra, si cerca il marito. Benevento sotto choc - La donna, da una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita più volte con una pietra mentre era nel letto al culmine di una ... Lo riporta msn.com
Donna uccisa a colpi di pietra nel Beneventano, marito in fuga - Una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Come scrive ansa.it