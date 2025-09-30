Donna uccisa dal marito a colpi di pietra nel Beneventano | paura per i figli scomparsi indagini in corso

Una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra in strada a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Secondo le prime informazioni dei carabinieri, l’autore del femminicidio sarebbe il marito, Salvatore Ocone, che avrebbe colpito la donna alla testa al culmine di una lite. L’uomo al momento è in fuga. «Oltre al marito della vittima, sono irreperibili anche i figli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

