Donna uccisa a pietratepreso il marito

19.04 E' stato fermato dai Carabinieri a Campobasso il marito della donna uccisa nel Beneventano a colpi di pietra. L'uomo si era dato alla fuga dopo l'omicidio portando con sé i due figli minorenni, un ragazzo di 15 anni e una ragazza di 16, che sono stati trovati assieme a lui. Sono in corso verifiche sulle loro condizioni.