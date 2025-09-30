Donna uccisa a pietratepreso il marito
19.04 E' stato fermato dai Carabinieri a Campobasso il marito della donna uccisa nel Beneventano a colpi di pietra. L'uomo si era dato alla fuga dopo l'omicidio portando con sé i due figli minorenni, un ragazzo di 15 anni e una ragazza di 16, che sono stati trovati assieme a lui. Sono in corso verifiche sulle loro condizioni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Marotta (Pesaro Urbino), entra in casa durante una festa di compleanno e spara: uccisa una donna
Donna uccisa a Castellina in Chianti, il giallo s'infittisce. Probabile movente economico
Donna precipitata dal balcone. La Procura: “Uccisa dal compagno. L’omicidio fu preterintenzionale”
