Donna uccisa a colpi di pietra a Paupisi Benevento i carabinieri stanno cercando il marito

Una donna è stata uccisa dal marito a Paupis i, in provincia di Benevento. Il cadavere è stato trovato questa mattina nell’abitazione della coppia alla frazione Frasso. La donna uccisa, Elisa Polcino, aveva 49 anni. Il marito, Salvatore Ocone, al momento si è reso irreperibile. Sul luogo i carabinieri che hanno già avviato le ricerche dell’uomo. FOTO DI ARCHIVIO L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

