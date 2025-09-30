Donna uccisa a colpi di pietra a Paupisi Benevento i carabinieri stanno cercando il marito

Una donna è stata uccisa dal marito a Paupis i, in provincia di Benevento. Il cadavere è stato trovato questa mattina nell’abitazione della coppia alla frazione Frasso. La donna uccisa, Elisa Polcino, aveva 49 anni. Il marito, Salvatore Ocone, al momento si è reso irreperibile. Sul luogo i carabinieri che hanno già avviato le ricerche dell’uomo. FOTO DI ARCHIVIO L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Donna uccisa a colpi di pietra a Paupisi (Benevento), i carabinieri stanno cercando il marito

In questa notizia si parla di: donna - uccisa

Marotta (Pesaro Urbino), entra in casa durante una festa di compleanno e spara: uccisa una donna

Donna uccisa a Castellina in Chianti, il giallo s'infittisce. Probabile movente economico

Donna precipitata dal balcone. La Procura: “Uccisa dal compagno. L’omicidio fu preterintenzionale”

Ancora una volta siamo qui a scrivere di un femminicidio. Di una donna uccisa dalla violenza patriarcale. Di una donna uccisa da un uomo violento che le ha tolto la vita perché non si è comportata come lui aveva deciso. Questa volta si chiamava Cinzia Pinna - facebook.com Vai su Facebook

Donna uccisa col machete a Latina, la ex badante dal gip rimane in silenzio https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/22/news/antonietta_rocca_uccisa_machete_latina_badante_sabrina_dal_col-424863253/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Donna uccisa a colpi di pietra a Paupisi (Benevento), i carabinieri stanno cercando il marito - Una 49enne è stata uccisa a colpi di pietra, il marito risulta irreperibile e ricercato. Scrive ilfattoquotidiano.it

Elisa Polcino uccisa dal marito a colpi di pietra dopo una lite davanti la loro casa, l'omicidio nel Beneventano: l'uomo è in fuga - Una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra in strada a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Come scrive ilmessaggero.it