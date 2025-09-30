Donna scompare da San Giovanni Teatino | rintracciata all' estero dopo ore di apprensione

Chietitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ore di apprensione, lo scorso fine settimana, a San Giovanni Teatino per le sorti di una concittadina di 50 anni, che era scomparsa nel nulla. Ma il lieto fine è arrivato grazie anche all'intervento dei carabinieri, come racconta il primo cittadino, Giorgio Di Clemente.“Dopo ore di ricerche senza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: donna - scompare

La forza di una donna, Bahar indaga su Sarp: la suocera Jülide scompare

Donna scompare nel bosco, ritrovata dai vigili del fuoco: ‘Disidratata, ma sta bene’

Badia Tedalda, donna scompare dopo la notte nei boschi: ritrovata sana e salva dai Vigili del Fuoco

donna scompare san giovanniSvolta a Sesto San Giovanni: tre fermi per la scomparsa di Hayati Aroyo - La polizia ha fermato tre persone nell’inchiesta sulla scomparsa di Hayati Aroyo, cognato di un noto esponente della mafia turca, dopo approfondimenti su relazioni personali e movente ancora da chiari ... Segnala news.fidelityhouse.eu

Donna scomparsa scomparsa nell'Ascolano, ricerche in corso - Ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) da questo pomeriggio sono in corso le ricerche di una donna che non ha fatto rientro da un'escursione alla ricerca di funghi. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Donna Scompare San Giovanni