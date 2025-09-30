Donna precipita dal balcone a Mascali | è gravissima
La dinamica dell'incidente. Una 57enne è caduta dal balcone di un appartamento al secondo piano di una palazzina a Mascali, riportando ferite molto gravi, è successo questa mattina 30 settembre poco prima delle ore 13. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe perso l'equilibrio mentre si trovava su una scala a forbice, utilizzata per pulire i vetri della propria abitazione. I soccorsi immediati. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha disposto il trasferimento urgente in elisoccorso. La donna è stata portata al pronto soccorso dell' ospedale Cannizzaro di Catania.
