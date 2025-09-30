Donna di 55 anni cade dal secondo piano mentre pulisce i vetri | ricoverata in gravi condizioni
Un incidente domestico si è verificato questa mattina poco prima delle 13 in via della Contra, a Mascali. Una donna di 55 anni è caduta dal secondo piano di una palazzina residenziale mentre stava pulendo i vetri della propria abitazione utilizzando una scala. Lo riporta l'emittente PrimaTv.La. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
