Donna di 36 anni arriva in ospedale sanguinante sviene e muore

L'arrivo sanguinante al pronto soccorso, poi il drammatico epilogo nel giro di pochi minuti. Tragedia all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove è morta una donna di 36 anni. Arrivata in ospedale con perdite di sangue, con una grave emorragia in corso probabilmente di origine ginecologica, dopo. 🔗 Leggi su Today.it

