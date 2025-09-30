Donna arriva in ospedale a Viterbo con una forte emorragia e muore
Gli agenti della Polizia di Stato coordinati dalla Procura di Viterbo indagano sulla morte dei una 36enne arriuvata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Rosa con una grave emorragia nel basso ventre. La paziente è morta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
