Donatella e Grazia già oltre i limiti Jonas personaggio | le pagelle del Grande Fratello
I giudizi sui principali personaggi della prima puntata, quella del 29 settembre, del reality show condotto da Simona Ventura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: donatella - grazia
Un grande ringraziamento ai miei nuovi fan più attivi! Angelo Colombo, Marinella Chiappa, Bartolomeo Vasto, Marzia Bitelli, Cristina Turlon, Dona Sblendorio, Franco Bettoni, Tere Gio, Gloria Brandoli, Maurizio Maggi, Walter Casol, Donatella Lorenzet, Serg - facebook.com Vai su Facebook