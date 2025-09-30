Donald Trump per attaccarlo La Stampa riabilita Lombroso

Quando si tratta di contribuire alla mostrificazione del nemico politico a sinistra non ci vanno tanto per il sottile. Va bene tutto, persino tirare fuori dagli armadi della storia e rispolverare le teorie pseudoscientifiche di Cesare Lombroso, tipico esempio delle esagerazioni e degenerazioni a cui arrivò il positivismo ottocentesco e che generò quella reazione o “rivolta ideale” che in Italia si tradusse nel pensiero serio e rigoroso di un Croce e di un Gentile. Per Lombroso i criminali erano tali per nascita e identificarli e prevenire i loro misfatti era possibile attraverso lo studio e la classificazione delle loro caratteristiche fisiche e, in particolare, della conformazione e della dimensione del loro cranio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

