Donald Trump per attaccarlo La Stampa riabilita Lombroso
Quando si tratta di contribuire alla mostrificazione del nemico politico a sinistra non ci vanno tanto per il sottile. Va bene tutto, persino tirare fuori dagli armadi della storia e rispolverare le teorie pseudoscientifiche di Cesare Lombroso, tipico esempio delle esagerazioni e degenerazioni a cui arrivò il positivismo ottocentesco e che generò quella reazione o “rivolta ideale” che in Italia si tradusse nel pensiero serio e rigoroso di un Croce e di un Gentile. Per Lombroso i criminali erano tali per nascita e identificarli e prevenire i loro misfatti era possibile attraverso lo studio e la classificazione delle loro caratteristiche fisiche e, in particolare, della conformazione e della dimensione del loro cranio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: donald - trump
Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump
Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park
La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein
Il rilascio, agevolato dal Qatar, è avvenuto poche settimane dopo l'ordine esecutivo firmato da Donald Trump che ha imposto nuove "conseguenze a chi detiene ingiustamente americani all'estero" - X Vai su X
MEDIO ORIENTE | Donald Trump ringrazia in conferenza stampa Netanyahu per aver "accettato il piano di pace" Usa per Gaza. Trump ha detto che anche Hamas avrebbe accettato, ma se non lo facesse "Israele avrà il diritto" e il pieno appoggio degli Stati Un - facebook.com Vai su Facebook
Così Donald Trump sta piegando i mezzi d’informazione - Cause giudiziarie, pressioni e leggi stanno spingendo tv, siti e social media nelle mani del governo e dei suoi alleati. Scrive internazionale.it
Trump alla giornalista americana: "Sei odiosa". Libertà di stampa a rischio? - Durante un incontro alla Casa Bianca, il presidente americano ha risposto così a una reporter. giornalelavoce.it scrive