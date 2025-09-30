Donald Trump Netanyahu accetta il piano | Se Hamas rifiuterà finiremo il lavoro

Nel corso di una conferenza stampa insieme al premier israeliano Netanyahu, Donald Trump ha annunciato che Israele ha accettato la sua proposta di pace. La proposta, che si articola in 20 punti, ha come scopo di porre fine al conflitto a Gaza. Il presidente americano ha così dichiarato alla stampa: “Lo voglio ringraziare per essersi . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it