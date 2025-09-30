Donald Trump firma dazi su mobili e legname | dal 10% al 25% | Lagarde Bce | L' accordo non esclude possibili shock
Le tariffe saranno in vigore dal 14 ottobre. L'annuncio del presidente Usa: "Lotta ai cartelli della droga in Venezuela anche via terra".
Donald Trump firma dazi su mobili e legname: dal 10% al 25% | Lagarde (Bce): "L'accordo non esclude possibili shock" - Il presidente Usa Donald Trump ha imposto nuovi dazi significativi sul legno e su vari prodotti in legno, tra cui legname importato, travi, mobili da cucina e arredi imbottiti, con il rischio di aumen ... msn.com scrive