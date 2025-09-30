Don Poletti | Inclusione ed eccellenza la scuola educhi e formi persone grandi nella mente e nel cuore

L’Opera Sant’Alessandro – che riunisce otto scuole – taglia il traguardo dei 180 anni, festeggia e pensa già al domani. Quasi due secoli di storia, uno progetto educativo per il presente e un manifesto che getta lo sguardo sul futuro dei ragazzi e della scuola senza remore o tentennamenti. Abbiamo incontrato don Emanuele Poletti, rettore della Fondazione Opera Sant’Alessandro. Festeggiate i 180 anni di fondazione. Un anniversario non è soltanto un traguardo: è anche un punto di partenza. Allora ci chiediamo: dove vogliono arrivare le Scuole dell’Opera Sant’Alessandro? Vogliamo essere sempre di più scuole d’eccellenza, capaci di affrontare le sfide del presente e delfuturo con didattiche innovative e con un ascolto costante dei ragazzi, delle famiglie e del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it