Domitilla Shaula Di Pietro paladina anti-violenza indagata per stalking all’ex compagno regista

Domitilla Shaula Di Pietro, scrittrice e pittrice, nota per le sue posizioni contro la violenza e la disparità di genere; è attualmente indagata per stalking. Il Procuratore Roberto Bulgarini Nomi ha appena concluso le indagini ed è pronto a chiedere il rinvio a giudizio. Secondo la tesi dell’accusa, dopo la fine della relazione con l’ex . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it