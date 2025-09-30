Domitilla Shaula Di Pietro | la paladina contro la violenza sulle donne indagata per stalking

Domitilla Shaula Di Pietro, scrittrice e attivista, ha scritto libri e firmato manifesti contro la violenza sulle donne. Oggi è indagata per molestie, minacce e stalking. Lei, che è anche sceneggiatrice e pittrice, avrebbe perseguitato l’ex compagno, di mestiere regista. E gli avrebbe anche mostrato messaggi inviati da altri uomini, tra cui uno (falso) del sindaco di Milano Beppe Sala. Poi, quando ha capito che la storia era finita, ha reagito: «Io ti massacro, vado in galera ma ti giuro che ti distruggo. ho mille profili e amici hacker, ti faccio un puttanaio. ti ammazzo.». Lo stalking. Il sostituto procuratore di Tivoli Roberto Bulgarini Nomi ha terminato le indagini e si appresta a chiedere il rinvio a giudizio della donna. 🔗 Leggi su Open.online