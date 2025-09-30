Per anni è stata una voce in difesa delle donne, simbolo della resilienza femminile, impegnata nel raccontare, attraverso libri e sceneggiature, il dramma di chi subisce violenza. Oggi, però, Domitilla Shaula Di Pietro, 40 anni, si trova dall’altra parte della barricata: è accusata dalla Procura di atti persecutori nei confronti del suo ex compagno, un regista, con cui aveva intrattenuto una relazione nel 2023. La vicenda, che ha preso forma nel 2024, ha contorni duri e contraddittori: al centro ci sono minacce, presunte aggressioni fisiche e una lunga scia di messaggi dal contenuto violento e intimidatorio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Domitilla Shaula Di Pietro, da simbolo della lotta contro gli abusi all’accusa di stalking: "Ti giuro che ti distruggo"