Domitilla Di Pietro da paladina anti-violenza a indagata per stalking | Insulti e minacce all’ex
L’inchiesta nata dalla denuncia di un regista. I messaggi agli atti: “Ti massacro, vado in galera ma giuro che ti distruggo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
