domenicalmuseo ingresso gratuito al teatro romano

Tempo di lettura: < 1 minuto Domenica 5 ottobre si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Per l’occasione alle ore 11,00 si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma e delle novità della 37esima edizione del Festival internazionale delle Mongolfiere in programma dal 9 al 12 ottobre 2025 a Fragneto Monforte. Nel corso della conferenza è previsto un volo dimostrativo con mongolfiera radiocomandata. Nel pomeriggio alle ore 17,00 l’Associazione Benevento Longobarda in collaborazione con la Direzione del Teatro Romano di Benevento metterà in scena la rievocazione storica “L’assedio del 663”, la gloriosa vittoria dei Longobardi di Benevento contro l’esercito dell’imperatore Costante II. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
