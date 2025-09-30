#domenicalmuseo ingresso gratuito al Teatro Romano

Anteprima24.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Domenica 5 ottobre si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Per l’occasione alle ore 11,00 si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma e delle novità della 37esima edizione del Festival internazionale delle Mongolfiere in programma dal 9 al 12 ottobre 2025 a Fragneto Monforte. Nel corso della conferenza è previsto un volo dimostrativo con mongolfiera radiocomandata. Nel pomeriggio alle ore 17,00 l’Associazione Benevento Longobarda in collaborazione con la Direzione del Teatro Romano di Benevento metterà in scena la rievocazione storica “L’assedio del 663”, la gloriosa vittoria dei Longobardi di Benevento contro l’esercito dell’imperatore Costante II. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

domenicalmuseo ingresso gratuito al teatro romano

© Anteprima24.it - #domenicalmuseo, ingresso gratuito al Teatro Romano

In questa notizia si parla di: domenicalmuseo - ingresso

Ingresso gratuito nei musei: il 7 settembre torna #domenicalmuseo

domenicalmuseo ingresso gratuito teatroDomenica al Museo, il 5 ottobre ingresso gratuito alla Reggia - Torna l’appuntamento con la “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che ogni prima domenica del mese apre gratuitamente al pubblico musei e parchi archeologici statali. Riporta casertanews.it

domenicalmuseo ingresso gratuito teatroDOMENICA AL MUSEO - Ingresso gratuito alla Reggia il 5 ottobre ECCO COME accedere - Il Complesso vanvitelliano aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso con biglietto gratuito n ... Come scrive casertafocus.net

Cerca Video su questo argomento: Domenicalmuseo Ingresso Gratuito Teatro