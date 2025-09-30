Dolcezza e solidarietà | Emergency torna in piazza con i Cantucci della Pace

Per celebrare la Giornata del Dono, da venerdì 3 a domenica 5 ottobre Emergency sarà a Rivergaro, Piacenza e Pianello con "Un Cantuccio di Pace": oltre 2mila volontari saranno in 20 regioni italiane con i tipici biscotti nostrani per un gesto di solidarietà in sostegno dell’ong nel suo impegno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

