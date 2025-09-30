Mister Dionigi, dopo la sconfitta di Bolzano e in vista del match con lo Spezia cos’ha detto ai suoi calciatori? "Che dopo tanto tempo assieme è un incidente di percorso che ci può stare, ma che non deve ripetersi. La grinta, come la intendete voi, ha delle sfaccettature particolari: abbiamo fatto un blocco squadra non all’altezza delle altre volte e siamo stati poco lucidi. L’importante è resettare e tornare alle caratteristiche che ci hanno contraddistinto". È stata evidente soprattutto la differenza di esperienza e fisicità. "Sono cose che avevamo messo in conto, ma non devono diventare alibi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Dobbiamo ritrovare la nostra solita verve"