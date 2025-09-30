DL Maturità Marti Lega | Con il mio emendamento più risorse ad Agenda Sud | nessuno studente resti indietro

Nuove risorse per il contrasto alla dispersione scolastica nel Mezzogiorno arrivano grazie a un emendamento al DL 12725 sull’Esame di Maturità, approvato su iniziativa del presidente della Commissione Cultura del Senato, Roberto Marti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: maturit - marti

Seimila euro per passare la maturità: la Finanza chiude le scuole "diplomifici" anche nelle Marche - facebook.com Vai su Facebook

Scontro nel centrodestra. Marti (Lega): "Psicodramma". Tajani, (Fi): "La Lega risolva i problemi" - A dirlo il senatore e coordinatore regionale della Lega Roberto Marti che critica i tempi troppo lunghi della coalizione per la ... Segnala rainews.it

Il Comune rimuove i manifesti della Lega sul dl Sicurezza. E' scontro politico - Ti buttiamo fuori in 24 ore" sono i manifesti apparsi a Roma, affissi dalla Lega, e corredati da immagini realizzate con ... Si legge su rainews.it