Django Unchained la spiegazione el finale del film con

30 set 2025

Django Unchained si chiude con Django e Hildi che cavalcano nell’oscurità dopo aver distrutto Candyland. A prima vista sembra un lieto fine, ma il buio in cui si muovono simboleggia le difficoltà che li attendono: la fuga dal profondo Sud, ancora schiavista, e la minaccia di essere braccati da cacciatori di schiavi e sceriffi. La loro libertà, pur conquistata, rimane fragile e segnata dal pericolo. La distruzione di Candyland. Candyland è il simbolo della schiavitù e della crudeltà del Sud. Farlo esplodere non rappresenta solo la vendetta personale di Django, ma anche un gesto liberatorio per tutti coloro che erano oppressi in quella piantagione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

