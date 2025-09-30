Divorziare con Ben Affleck è stata la cosa migliore che mi sia capitata | parla Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha parlato apertamente della fine del suo matrimonio con Ben Affleck, spiegando come la separazione l’abbia aiutata a crescere. In un’intervista a CBS News Sunday Morning, la cantante ha definito il divorzio “ la cosa migliore che mi sia mai successa “. “Mi ha aiutato a crescere nel modo in cui avevo bisogno di crescere e a diventare più consapevole di me stessa “, ha detto. “Sono una persona diversa rispetto a un anno o un anno e mezzo fa”. La rottura è arrivata nell’agosto 2024, quando Lopez ha chiesto il divorzio dall’attore di Good Will Hunting nel secondo anniversario delle nozze celebrate in Georgia, citando differenze inconciliabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

