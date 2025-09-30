Distanziatori via dal lungomare | Si rimedia a una scelta insensata e costosa

BRINDISI - L'Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico meridionale ha deciso di rimuovere i distanziatori installati, anni fa, sulla banchina del lungomare Regina Margherita. Un recente articolo di BrindisiReport aveva evidenziato il rischio, piuttosto concreto, di veder sfumare importanti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

