Disservizi all’Agenzia delle Entrate di Salerno | attese interminabili per una prenotazione

Cittadini costretti ad attendere giorni per riuscire a fissare un appuntamento, tra disorganizzazione e lunghe code. Il Codacons denuncia i disservizi dell’Agenzia delle Entrate di Salerno dopo aver ricevuto da utenti e contribuenti ripetute segnalazioni di disfunzioni nell’organizzazione dell’accesso al pubblico presso la sede centrale di Via Degli Uffici Finanziari. “ A seguito delle segnalazioni ”, affermano il Presidente Matteo Marchetti e Pierluigi Morena dell’ufficio legale, “ abbiamo fatto verifiche presso gli uffici potendo così direttamente riscontrare i disservizi ”. Due le questioni sollevate nella diffida inviata alla Direzione Provinciale: il sistema di accesso in ufficio basato sulla prenotazione mediante APP funziona male. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it