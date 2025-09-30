dish is nein in concerto al locomotiv club di bologna il 4 ottobre 2025

Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 21:00 i DISH-IS-NEIN saranno in concerto al Locomotiv Club di Bologna per presentare il nuovo singolo “I Valori della Crisi” e una scaletta rinnovata di “Occidente, a Funeral Party”, il disco pubblicato lo scorso 25 marzo per Overdub Recordings. Una serata unica: scaletta esclusiva e formazione inedita per i DISH-IS-NEIN a Bologna. Sabato 4 ottobre 2025, alle ore 21:00, i DISH-IS-NEIN tornano sul palco del Locomotiv Club di Bologna per un evento che promette di essere carico di intensità, energia e oscurità. Dopo quasi sei anni di assenza dalla città, la band si ripresenta con una scaletta completamente rinnovata, nuovi brani e un’attitudine ancora più radicale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

