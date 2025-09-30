Discorso sullo stato dell’Unione 2025 | deve nascere una nuova Europa

di Luigi Di Marco – Redazione Asvis, presieduta da Enrico Giovannini, registrato sul sito Asvis il 11 settembre 2025 Risposta dell’Ue all’instabilità dell’ordine globale. Sostegno all’Ucraina. Sanzioni a Israele. Mercato unico. Industria e decarbonizzazione. Politiche sociali. Democrazia. Commercio. Resilienza ai cambiamenti climatici. Ieri 10 settembre, a Strasburgo, durante la sessione plenaria del Parlamento europeo, Ursula von der Leyen ha tenuto il suo primo discorso sullo Stato dell’Unione del suo secondo mandato alla presidenza della Commissione europea. Von der Leyen ha descritto nelle premesse il dramma di un contesto globale in cui “ si profila uno scontro per un nuovo ordine mondiale basato sul potere ”, in cui l’Europa deve rispondere lottando “per un continente integro che viva in pace, per un’Europa libera e indipendente . 🔗 Leggi su Ildenaro.it