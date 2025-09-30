Disagi a Sala Abbagnano | in corso gli interventi urgenti di efficientamento della rete fognaria
Al via, dal 25 settembre, i lavori di ammodernamento nell'ambito degli “Interventi urgenti di efficientamento della rete fognaria di Sala Abbagnano”. Tali lavori - iniziati in corrispondenza dell’incrocio tra via Pietro del Pezzo e via Ugo Stanzione - sono stati finanziati nell’ambito del PNRR. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
disagi - sala
