Diritti TisoAccademia IC | Nel mondo pericolosa deriva autoritaria 

Amnesty International denuncia il peggioramento globale dei diritti umani e l’espansione delle derive autoritarie. Crisi dei diritti umani e tendenze autoritarie? A fare il punto è stato nelle scorse settimane il Rapporto 2024-2025 di Amnesty International Italia, un documento potente e preoccupante che fotografa una realtà globale in forte deterioramento sul fronte dei diritti umani. Il rapporto sottolinea come, in ben 150 Paesi del mondo, si starebbe assistendo a una repressione sempre più violenta del dissenso, a conflitti armati in escalation, e a una gestione inadeguata delle crisi climatiche e migratorie. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it