DIRETTA | Tutte le notizie di martedì 30 settembre

Calciomercato.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutte le notizie di giornata riguardanti il mondo del calcio, con costanti aggiornamenti: dal campionato di Serie A, alle sfide delle italiane in Europa Si chiude la quinta giornata di Serie A dopo i posticipi del lunedì, che hanno visto la prima vittoria del Parma (ai danni del Torino ) e il roboante tris esterno della Lazio sul campo del Genoa. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it Dal campionato alle coppe europee, non c’è sosta nella nuova settimana del palinsesto calcistico: questa sera tocca subito a Inter e Atalanta, impegnate in Champions League entrambe in casa rispettivamente contro Slavia Praga e Club Brugge. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

diretta tutte le notizie di marted236 30 settembre

© Calciomercato.it - DIRETTA | Tutte le notizie di martedì 30 settembre

In questa notizia si parla di: diretta - tutte

Nasce la collaborazione tra Deltatre e LNP per tutte le partite di basket in diretta streaming

DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di martedì 8 luglio LIVE

UEFA, adesso è ufficiale: cambia la fase a eliminazione diretta della Champions League! Tutte le novità

diretta tutte notizie marted236Le notizie di venerdì 26 settembre sulla Flotilla - L'appello di Mattarella, le parole di Meloni e dei partiti di opposizione, il no dei rappresentanti della missione ... Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Diretta Tutte Notizie Marted236