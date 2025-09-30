DIRETTA | Le notizie di oggi 30 settembre | Bremer non convocato per Villarreal-Juve

Tutte le notizie di giornata riguardanti il mondo del calcio, con costanti aggiornamenti: dal campionato di Serie A, alle sfide delle italiane in Europa Si chiude la quinta giornata di Serie A dopo i posticipi del lunedì, che hanno visto la prima vittoria del Parma (ai danni del Torino ) e il roboante tris esterno della Lazio sul campo del Genoa. DIRETTA Inter, Juventus e Milan: Bremer non convocato per il Villarreal (LaPresse) – Calciomercato.it Dal campionato alle coppe europee, non c’è sosta nella nuova settimana del palinsesto calcistico: questa sera tocca subito a Inter e Atalanta, impegnate in Champions League entrambe in casa rispettivamente contro Slavia Praga e Club Brugge. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

