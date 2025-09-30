DIRETTA | Inter Juventus e Milan | tutte le notizie di martedì 30 settembre

Calciomercato.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutte le notizie di giornata riguardanti il mondo del calcio, con costanti aggiornamenti: dal campionato di Serie A, alle sfide delle italiane in Europa Si chiude la quinta giornata di Serie A dopo i posticipi del lunedì, che hanno visto la prima vittoria del Parma (ai danni del Torino ) e il roboante tris esterno della Lazio sul campo del Genoa. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it Dal campionato alle coppe europee, non c’è sosta nella nuova settimana del palinsesto calcistico: questa sera tocca subito a Inter e Atalanta, impegnate in Champions League entrambe in casa rispettivamente contro Slavia Praga e Club Brugge. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

diretta inter juventus e milan tutte le notizie di marted236 30 settembre

© Calciomercato.it - DIRETTA | Inter, Juventus e Milan: tutte le notizie di martedì 30 settembre

In questa notizia si parla di: diretta - inter

Leoni-Inter, l’annuncio in diretta che spiazza: tutta la verità

Monaco-Inter (Amichevole, 08-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Diretta TV su DAZN

Annunciato Vlahovic all’Inter: la rivelazione è arrivata in diretta | CM.IT

diretta inter juventus milanDove vedere Juventus-Milan in diretta TV, streaming e web - La vittoria meravigliosa del Milan sul Napoli deve andare già in archivio: i rossoneri si trovano davanti a una settimana di duro lavoro in preparazione della prossima ... Segnala milannews.it

Classifica senza errori arbitrali, due partite falsate: verdetti su Milan-Napoli, Juve-Atalanta, Inter e Roma - Serie A, classifica senza errori arbitrali: moviola 5a giornata, segnata da due partite falsate. Scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Diretta Inter Juventus Milan