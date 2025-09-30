Calciomercato.it vi offre il match della ‘New Balance Arena’ tra i bergamaschi di Juric e i beldi di Hayen in tempo reale L’ Atalanta ospita il Club Brugge a Bergamo in uno dei due anticipi del martedì validi per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Una sfida tra due formazioni che hanno iniziato in modo diametralmente opposto il loro cammino europeo che sarà diretta dall’arbitro norvegese Eskas. Ivan Juric, tecnico dell’Atalanta (LaPresse) – Calciomercato.it Reduci dal buon pareggio in trasferta in Serie A contro la Juventus che li fa restare imbattuti in campionato, gli orobici di Ivan Juric vanno a caccia della prima gioia anche in campo internazionale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Champions League, Atalanta-Club Brugge: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE