Diploma ITP ancora valido per accesso ai concorsi fino al 31 dicembre 2026 Emendamento al Decreto Scuola
Fratelli d'Italia e Lega presentano un emendamento al Decreto Scuola n. 1272025 che proroga ancora fino al 2026 la validità del diploma ITP tecnico professionale per l'accesso al reclutamento nelle classi di concorso della tabella B del DPR 192016 e dm n. 2592017. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
