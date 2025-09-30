Dipinto del ' 700 trafugato 20 anni fa da chiesa di Sulmona ritrovato in esposizione al Mercante in Fiera di Parma dai Carabinieri con aiuto dell' IA
Fondamentale l'esperienza degli investigatori e l'utilizzo dello speciale applicativo di IA denominato SWOAPP per la comparazione delle immagini con la "Banca dati delle opere sottratte" dell'Arma, la più grande al mondo con oltre 1,3 milioni di files Un prezioso dipinto del '700 trafugato 20.
