diMartedì analizza i risultati delle elezioni regionali

I risultati delle recenti elezioni regionali, con i riflessi sul governo, sulla maggioranza e sulle opposizioni, saranno al centro del nuovo appuntamento di diMartedì, in onda questa sera, martedì 30 settembre, alle 21:15 su La7, condotto da Giovanni Floris. Anticipazioni e ospiti del 30 settembre 2025. Al centro della serata grande attenzione anche alle notizie dal fronte internazionale: dagli esiti dell’ incontro tra Trump e Netanyahu, agli sviluppi della missione della Global Sumud Flotilla ormai prossima alle acque di Gaza, fino alle mosse di Israele e del governo italiano per la tutela dei nostri connazionali. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - diMartedì analizza i risultati delle elezioni regionali

In questa notizia si parla di: dimarted - analizza

