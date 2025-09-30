DiMartedì analizza i risultati delle elezioni regionali | anticipazioni e ospiti di stasera 30 settembre 2025

I risultati delle elezioni regionali e i riflessi su governo, maggioranza e opposizioni saranno al centro del nuovo appuntamento di DiMartedì, in onda oggi, martedì 30 settembre, alle 21:15 su La7, condotto da Giovanni Floris. In studio e in collegamento, analisi, grafici e dibattiti per leggere il voto appena concluso e le conseguenze sul quadro politico.

In questa notizia si parla di: dimarted - analizza

