Dimarco ‘tradisce’ Inzaghi che bordata al suo ex allenatore e mentore! I suoi numeri però danno ragione alla gestione Chivu

Dimarco ‘tradisce’ Inzaghi, che bordata al suo ex allenatore e mentore! I suoi numeri danno ragione alla gestione che sta avendo Chivu. Alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, Federico Dimarco, esterno sinistro dell’ Inter, ha parlato del suo maggiore minutaggio sotto la guida di Cristian Chivu rispetto al periodo con Simone Inzaghi, tecnico che lo aveva fortemente voluto in nerazzurro dopo l’esperienza in prestito all’ Hellas Verona. Secondo la Gazzetta dello Sport, Dimarco ha evidenziato come il nuovo allenatore lo stia aiutando a ritrovare continuità e fiducia, gestendo i giocatori con un approccio differente, più orientato a valorizzare i singoli. 🔗 Leggi su Internews24.com

