Dimarco la stoccata a Inzaghi era ‘premeditata’ | attacco a sorpresa all’ex tecnico dell’Inter

30 set 2025

. La rivelazione sulle intenzioni del difensore. L’uscita di Federico Dimarco, esterno sinistro dellInter, nei confronti di Simone Inzaghi, ex allenatore nerazzurro, ha catturato l’attenzione alla vigilia della partita di Champions League contro lo Slavia Praga. Il laterale italiano ha ribadito il concetto in due occasioni, chiarendo senza esitazioni di voler inviare un messaggio preciso al suo ex tecnico. Come sottolinea Tuttosport, la dichiarazione non è stata un semplice sfogo, ma un richiamo diretto e ponderato sulla gestione passata dei minuti in campo e sulle scelte tattiche adottate da Inzaghi. 🔗 Leggi su Internews24.com

