Dimarco la stoccata a Inzaghi era ‘premeditata’ | attacco a sorpresa all’ex tecnico dell’Inter
. La rivelazione sulle intenzioni del difensore. L’uscita di Federico Dimarco, esterno sinistro dell’ Inter, nei confronti di Simone Inzaghi, ex allenatore nerazzurro, ha catturato l’attenzione alla vigilia della partita di Champions League contro lo Slavia Praga. Il laterale italiano ha ribadito il concetto in due occasioni, chiarendo senza esitazioni di voler inviare un messaggio preciso al suo ex tecnico. Come sottolinea Tuttosport, la dichiarazione non è stata un semplice sfogo, ma un richiamo diretto e ponderato sulla gestione passata dei minuti in campo e sulle scelte tattiche adottate da Inzaghi. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: dimarco - stoccata
Dimarco, che stoccata a Simone Inzaghi in conferenza stampa: ecco cosa ha detto
VIDEO / Dimarco: "So che non ho reso come prima". Poi stoccata a Inzaghi - X Vai su X
? La stoccata di Dimarco a Simone Inzaghi in conferenza stampa. - facebook.com Vai su Facebook
GdS - Dimarco, proprio tu contro Inzaghi? Segnale che il ciclo era davvero finito - È stata solo una scelta dell’allenatore: giocare più spesso ... Segnala msn.com
C'eravamo tanto amati. La frecciata di Dimarco a Inzaghi, che ha preferito Theo - C’era un sassolino nella scarpa di Federico Dimarco, che il terzino dell’Inter ha evidentemente voluto lanciare direttamente da Appiano Gentile. Secondo tuttomercatoweb.com