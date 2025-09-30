Dimarco Inzaghi il Giornale smentisce l’esterno dell’Inter e attacca | Manca la memoria! Ecco la verità numeri alla mano
. Il commento. Hanno suscitato discussioni le parole di Federico Dimarco, esterno sinistro dell’ Inter, pronunciate ieri in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro lo Slavia Praga. Il giocatore ha sottolineato come la crescita fisica e la condizione atletica passino attraverso la continuità in campo, lamentando implicitamente la gestione di Simone Inzaghi, ex allenatore dei nerazzurri: secondo Dimarco, uscire spesso al 60’ limita le possibilità di accumulare ritmo e resistenza durante le partite. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: dimarco - inzaghi
Dimarco Inter, Da Inzaghi a Chivu, giocatore sempre centrale: solo Rovella ha creato più occasioni
Chivu: "Sommer para con lo Slavia". Dimarco graffia Inzaghi: "Ero sostituito sempre dopo un'ora"
Dimarco a Sky: «Ho sempre dato tutto per l’Inter». Poi la frecciatina ad Inzaghi
Inter, boom Dimarco su Inzaghi! Giornale smentisce: “Manca memoria, capita: ecco la verità” - X Vai su X
Alla viglia di #InterSlaviaPraga di Champions, Federico #Dimarco parla del nuovo corso con #Chivu e non risparmia una frecciatina ad Inzaghi... #Dimarco: «Chivu ci sta dando tanto. Mi sta aiutando a ritrovare la fiducia che avevo perso in questi mesi: mi - facebook.com Vai su Facebook
Inter, boom Dimarco su Inzaghi! Giornale smentisce: “Manca memoria, capita: ecco la verità” - L'esterno dell'Inter non ha risparmiato una frecciata, neanche troppo velata, a Simone Inzaghi e alla sua gestione ... Lo riporta msn.com
Dimarco attacca Inzaghi. La nuova Inter di Chivu fa i conti con il passato - L’esterno attacca Inzaghi: “Mi sostituiva sempre” Alle 18. Come scrive repubblica.it