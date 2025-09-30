Dimarco Inzaghi il Giornale smentisce l’esterno dell’Inter e attacca | Manca la memoria! Ecco la verità numeri alla mano

Internews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Il commento. Hanno suscitato discussioni le parole di Federico Dimarco, esterno sinistro dellInter, pronunciate ieri in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro lo Slavia Praga. Il giocatore ha sottolineato come la crescita fisica e la condizione atletica passino attraverso la continuità in campo, lamentando implicitamente la gestione di Simone Inzaghi, ex allenatore dei nerazzurri: secondo Dimarco, uscire spesso al 60’ limita le possibilità di accumulare ritmo e resistenza durante le partite. 🔗 Leggi su Internews24.com

dimarco inzaghi il giornale smentisce l8217esterno dell8217inter e attacca manca la memoria ecco la verit224 numeri alla mano

© Internews24.com - Dimarco Inzaghi, il Giornale smentisce l’esterno dell’Inter e attacca: «Manca la memoria! Ecco la verità numeri alla mano»

In questa notizia si parla di: dimarco - inzaghi

Dimarco Inter, Da Inzaghi a Chivu, giocatore sempre centrale: solo Rovella ha creato più occasioni

Chivu: "Sommer para con lo Slavia". Dimarco graffia Inzaghi: "Ero sostituito sempre dopo un'ora"

Dimarco a Sky: «Ho sempre dato tutto per l’Inter». Poi la frecciatina ad Inzaghi

dimarco inzaghi giornale smentisceInter, boom Dimarco su Inzaghi! Giornale smentisce: “Manca memoria, capita: ecco la verità” - L'esterno dell'Inter non ha risparmiato una frecciata, neanche troppo velata, a Simone Inzaghi e alla sua gestione ... Lo riporta msn.com

dimarco inzaghi giornale smentisceDimarco attacca Inzaghi. La nuova Inter di Chivu fa i conti con il passato - L’esterno attacca Inzaghi: “Mi sostituiva sempre” Alle 18. Come scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Dimarco Inzaghi Giornale Smentisce