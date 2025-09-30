Differenziata per altri 40 mila palermitani | si parte anche a Vergine Maria Arenella e Montepellegrino
Quasi altri 40.000 palermitani e 2.850 attività commerciali tra pochi giorni dovranno cambiare modalità di smaltimento dei rifiuti. Parte, infatti, anche all'Arenella, a Vergine Maria e nel quartiere Montepellegrino la raccolta differenziata “porta a porta”.Venerdì 10 ottobre sarà il turno della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
