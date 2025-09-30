Difesa RAIT88 a Seafuture col suo sistema di addestramento in VR
Genova, 30 set. (askanews) - RAIT88, hub strategico e sistemico per la Difesa e la Nato che fornisce soluzioni all'avanguardia nei servizi di ingegneria, intermediazione e vendita di componentistica, realtà virtuale e realtà aumentata, è tra i protagonisti della nona edizione di Seafuture, la rassegna internazionale dedicata all'economia del mare e alle tecnologie marittime, di difesa e dual-use, ospitata presso la Base Navale di La Spezia. "Seafuture - afferma Alessio Calabrò, Ceo di RAIT88 - è sicuramente il palcoscenico italiano per eccellenza per il settore della Difesa, specialmente per la Marina italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: difesa - rait88
Difesa, RAIT88 a Seafuture col suo sistema di addestramento in VR - RAIT88, hub strategico e sistemico per la Difesa e la Nato che fornisce soluzioni all'avanguardia nei servizi ... Riporta notizie.tiscali.it
Seafuture 2025 al via: "L’industria della Difesa crea lavoro e innovazione" - Il ministro Crosetto inaugura la nona edizione della manifestazione "Si crea sicurezza anche rafforzando la base sociale ed economica del Paese". Da msn.com