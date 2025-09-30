Difesa al Seafuture focus su potenzialità e sfide dell' AI

Genova, 30 set. (askanews) - Le potenzialità e le sfide dell'intelligenza artificiale nel mondo della difesa e della sicurezza sono stati i temi al centro della due giorni di conferenze organizzate da Elt Group, leader mondiale nei sistemi di difesa elettronica, durante la nona edizione di Seafuture, una delle più importanti fiere internazionali dedicate all'economia del mare e alle tecnologie marittime, di difesa e dual-use. Per Elt Group è stata anche l'occasione per presentare due progetti innovativi realizzati grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale con la tecnologia della realtà aumentata e della realtà virtuale: il "Virtual & Extended Reality for Maintenance and Training", un progetto di apprendimento immersivo che simula in un ambiente digitale immersivo 3D l'esperienza reale della manutenzione, ed il "Maintenance & Customer Service Knowledge Management", un vero e proprio assistente virtuale alimentato dall'intelligenza artificiale generativa per custodire e valorizzare il sapere tecnico che Elt Group ha accumulato 70 anni di storia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

