Dieselgate accordo tra Volkswagen e manager annullato | la sentenza

Una sentenza della Corte Federale di Giustizia tedesca rischia di riaprire per Volkswagen il capitolo più buio della sua storia: il Dieselgate. I giudici di Karlsruhe hanno infatti annullato l’approvazione dell’accordo transattivo siglato nel 2021 con l’ex amministratore delegato Martin Winterkorn e l’ex numero uno di Audi, Rupert Stadler. L’accordo “opaco” e i risarcimenti “simbolici”. Quell’intesa, votata dall’assemblea con oltre il 99% dei sì, prevedeva che i due ex manager versassero contributi personali – 11,2 milioni di euro per l’ex presidente del gruppo tedesco Martin Winterkorn e 4,1 per l’ex membro del board Rupert Stadler – in cambio della copertura di una polizza assicurativa D&O da 270 milioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

