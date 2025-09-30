Dico alla Meloni abituatevi vi batteremo! Bufera social su Elly Schlein | il video è virale
A distanza di quindici giorni, una frase pronunciata da Elly Schlein durante la campagna elettorale per le elezioni Regionali è tornata al centro del dibattito politico e mediatico. “Dico a Giorgia Meloni e alla destra: abituatevi, perché non ve lo facciamo più il favore di dividerci. Uniti e compatti vi batteremo. Prima nelle Regionali e poi alle elezioni Politiche”, aveva dichiarato la segretaria del Partito Democratico davanti ai sostenitori, tra applausi e cori di incoraggiamento. Leggi anche: Elezioni Valle d’Aosta: Union Valdôtaine primo partito, centrodestra in crescita ma non sfonda Allora le parole di Schlein erano apparse come un messaggio di forza e coesione, un tentativo di rilanciare un centrosinistra che da tempo fatica a trovare una direzione comune. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
