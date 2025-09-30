Chi desidera colore in giardino o sul balcone trova nella diascia una compagna meravigliosa. È una pianta minuta solo all’apparenza, perché quando fiorisce riempie lo spazio di grappoli vivaci che si inseguono per mesi, dalla primavera fino ai primi freddi. Arriva dal Sudafrica, ma si è ambientata bene anche nei nostri climi, tanto da diventare un piccolo classico delle fioriere sospese e dei vasi da balcone. Le corolle, nelle tinte del rosa, del rosa pesca o del bianco, creano tappeti morbidi o cascate leggere. Facile da coltivare, non chiede attenzioni eccessive e ripaga con una fioritura continua. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Diascia, come coltivarla e quali varietà esistono