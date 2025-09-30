Diamoci una sregolata un tour nelle scuole primarie sul valore delle regole

Un tour teatrale nelle scuole primarie della città di Arezzo per educare a rispetto delle regole, convivenza civile e pari opportunità. “Diamoci una sregolata” è il titolo di un nuovo progetto che, al via dal mese di ottobre, sarà curato da Samuele Boncompagni dell’associazione culturale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

