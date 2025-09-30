Di Canio dice la sua in vista della sfida di questa sera tra l’Inter di Chivu contro lo Slavia Praga! Il commento dell’ex calciatore. Paolo Di Canio, ex calciatore ed esperto di calcio, ha commentato le scelte in mezzo al campo di Cristian Chivu, in particolare riguardo la presenza di Piotr Zielinski e Petar Sucic nel centrocampo titolare dell’ Inter. Intervistato prima della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, Di Canio ha analizzato le caratteristiche dei due giocatori e le ragioni dietro la scelta di Chivu. Zielinski, arrivato nell’ultima sessione di mercato, è stato scelto come mezzala titolare e, secondo Di Canio, si integra bene con la filosofia di gioco di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

Di Canio analizza le scelte di Chivu: «Zielinski dà velocità, Sucic ha qualità ma deve crescere»